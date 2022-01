Oproep FC Twente aan eigen fans: ‘Probeer niet binnen te komen’

„Er bereiken ons signalen dat een aantal van jullie vanavond wil samenkomen bij De Grolsch Veste”, zo begint het schrijven aan de fans. „Dat kunnen we begrijpen en de betrokkenheid waarderen we. We vragen echter wel begrip voor het feit dat wij als FC Twente jullie op geen enkele wijze medewerking kunnen en/of mogen geven om jullie (even) binnen te laten. Wanneer dit toch gebeurt, schaadt dit FC Twente en ook de supporters. En dit kan weer zijn weerslag hebben op het toelaten van (uit)supporters in de stadions. Mocht de wedstrijd vanavond onverhoopt worden stilgelegd vanwege supportersgedrag, dan kunnen we bovendien (weer) een boete verwachten. Geld dat we in deze moeilijke tijden liever aan zinvollere zaken uitgeven.

Nogmaals alle waardering voor jullie betrokkenheid en steun, maar doe het zo dat het imago van FC Twente en het voetbal niet schaadt.”