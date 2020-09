Opvallend: duel FC Twente Vrouwen is ‘uitverkocht’

Vanwege de coronamaatregelen mogen er op het Diekmancomplex in Enschede niet meer dan 320 mensen aanwezig zijn bij de wedstrijd. Die beschikbare kaarten zijn inmiddels allemaal vergeven. Voor FC Twente is het de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Speciaal tintje is dat voor het duel het oude scorebord uit het Diekmanstadion in gebruik wordt genomen. Dat bord is opgeknapt door leden van de supportersvereniging Glanerbrug.