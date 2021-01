Opvallend: Topscorer Danilo begint op de bank bij FC Twente

Danilo was voor een familiebezoek in zijn vaderland Brazilië. De spits was keurig op tijd terug voor de eerste training en is zowel in Brazilië en Nederland meerdere keren negatief getest, maar ging vervolgens wel in quarantaine. Daardoor keerde hij donderdag pas voor het eerst terug op het veld bij FC Twente. ,,Gezien het zware programma dat ons de komende weken te wachten staat, vinden we het verstandiger om vanavond - na slechts twee groepstrainingen - niet met hem te beginnen", zegt trainer Ron Jans.