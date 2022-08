Oud-aanvaller FC Twente naar Excelsior

La Gazzetta pakt pagina­groot uit voor duel FC Twente, veel verse krachten verwacht bij Fiorentina

FLORENCE/ENSCHEDE - Fiorentina won afgelopen weekend nipt van promovendus Cremonese (3-2) in de Serie A en had daar zelfs een blunder van de doelman van de gasten voor nodig. La Viola maakt alles behalve indruk in de seizoensopener. Wat dat zegt voor het duel met FC Twente? Weinig. La Gazzetta verwacht vijf andere namen in de basis bij Fiorentina.

17 augustus