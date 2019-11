Oud-doelman Theo Snelders opgenomen in ‘Hall of Fame’ van Schotse club Aberdeen

ENSCHEDE - Oud-doelman Theo Snelders is opgenomen in ‘de Hall of Fame’ van de Schotse topclub Aberdeen. Snelders wordt donderdagavond in de schijnwerpers gezet vanwege zijn verdiensten voor de club waarvoor hij in de jaren ‘90 acht seizoenen uitkwam. ,,Ik ben er enorm trots op dat ik hiervoor ben voorgedragen. Een mooie waardering.”