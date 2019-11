Oud FC Twente-doelman Henny Ardesch plotseling overleden

ENSCHEDE - Oud-doelman Henny Ardesch is dinsdagmorgen onverwacht overleden. Ardesch is 76 jaar geworden.

Ardesch keepte in de jaren ‘60 en ‘70 voor Sportclub Enschede, FC Twente, ADO, FC Den Haag, Go Ahead Eagles en VVV. Ook was hij nog een jaartje actief in de Verenigde Staten. Ardesch was een bekende verschijning in het regionale voetbal. Zo was hij een tijdje verslaggever van het amateurvoetbal bij Radio Oost.

Ook was hij keeperstrainer, onder meer bij de vrouwen van FC Twente , vervulde hij ook nog de rol van teammanager en was hij de initiatiefnemer van de Twentse keepersschool. De laatste jaren verzorgde hij rondleidingen voor de club in De Grolsch Veste en was hij actief voor Scoren in de Wijk. Ardesch was nog bijna dagelijks op het stadion te vinden.

Twee periodes FC Twente

Ardesch, de schoonvader van oud-international Sander Westerveld, maakte in 1965 de overstap mee van Sportclub Enschede naar de nieuwe club FC Twente. Al snel verhuisde hij naar ADO waar hij tweede keeper was achter de legendarische Ton Thie.

In 1971 zag hij een transfer naar Atletico Madrid afketsen, omdat in Spanje grenzen voor buitenlandse voetballers dichtbleven. Na zijn terugkeer bij FC Twente was hij vooral tweede doelman achter Piet Schijvers. Toch kwam hij in het seizoen dat FC Twente de UEFA-Cup finale haalde nog tot meerdere optredens.

Zijn overlijden komt volslagen onverwachts. De oud-doelman was zondag nog actief op Twitter, waar hij geregeld updates plaatst. Oud-ploeggenoot Eddy Achterberg is geraakt door de dood van Ardesch. „Henny was nog dagelijks heel actief als vrijwilliger voor de club”, aldus Achterberg. „Hij was er heel trots op dat hij aan de mensen kon laten zien dat hij bij FC Twente hoorde.”