Oud-FC Twente-speler Fernandes naar Telstar

Fernandes maakte in 2017 de overstap van Feyenoord naar FC Twente. In Enschede speelde hij voornamelijk bij de beloften. Fernandes draaide vorig seizoen wel een deel van de voorbereiding mee, maar hij kwam uiteindelijk tot één officieel optreden in het eerste elftal, als invaller in de wedstrijd tegen NAC. Hij verving toen na een uur spelen Ryan Trotman, die inmiddels onder contract staat bij FC Den Bosch. Twente was een week daarvoor gedegradeerd. Fernandes was deze zomer ook nog op proef bij Go Ahead Eagles, maar dat leverde geen contract op.