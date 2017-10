Oud-hoofdtrainer Heracles nieuwe assistent FC Twente

De Jonge was tussen 2013 en 2014 ruim een jaar de eindverantwoordelijke in Almelo. Hij eindigde in zijn eerste seizoen op een twaalfde plaats met Heracles, maar wordt in het daaropvolgende seizoen ontslagen na een serie nederlagen op rij. Zijn opvolger destijds, John Stegeman, is nog altijd de hoofdcoach in Almelo.