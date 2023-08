Oud-Riga-speler weet het zeker: ‘FC Twente is zwaar favoriet’

Club in opkomst

Maar de grote vraag die elke FC Twente-supporter bezighoudt is: hoe goed is Riga FC - de koploper van Letland - nou eigenlijk? „Het is een club in opkomst en ze hebben het vermogen om veel spelers uit het buitenland te halen”, zegt Foor. In totaal telt de club maar liefst dertien nationaliteiten. „Ik heb het afgelopen seizoen met Cambuur in De Grolsch Veste tegen Twente gespeeld..nou, toen werden we volledig weggevaagd. Ik weet dus waartoe de club in staat is. FC Twente heeft het heel goed voor elkaar, zeker met Joseph Oosting als trainer, die ik nog ken van Vitesse. Joseph is een uitstekende trainer en hij kan alleen nog maar groeien.”