Oud-speler en oud-directeur van FC Twente Johan Plageman overleden

ENSCHEDE - Oud-speler en oud-directeur van FC Twente Johan Plageman is vrijdagochtend op 75-jarige leeftijd overleden. Plageman was in 1965 de eerste aanvoerder van FC Twente. Van 2002 tot 2006 was hij directeur van FC Twente. Hij speelde een belangrijke rol in de financiële reddingsoperatie destijds.

Plageman was afgestudeerd econoom en was in 1966 de eerste doctorandus in het Nederlandse betaalde voetbal. Hij speelde voor hij bij FC Twente kwam bij Losser en Sportclub Enschede. Plageman was ook de speler die het eerste doelpunt maakte voor de nieuwe profclub FC Twente, die in 1965 ontstond uit een fusie van SC Enschede en Enschedese Boys. Dat doelpunt maakte Plageman op 3 augustus 1965 in een oefenwedstrijd tegen het Duitse Holstein Kiel.

Jan van Halst: “We wisten dat Johan al enige tijd ziek was, maar toch schrik je. Een aantal collega’s – waaronder ikzelf – heeft nog met Johan gewerkt. We weten hoeveel hij voor de club heeft betekend. Johan speelde een grote rol in de reddingsoperatie van de club. Mede dankzij hem kwam FC Twente uit de financiële sores. Ik herinner me Johan als een rustige, integere, maar ook rechtlijnige man. Hij wist waar hij het over had en zei altijd waar het op stond”, aldus de technisch-directeur op de site van FC Twente.

Topman Coberco

Plageman ontwikkelde na het kortstondige faillissement van FC Twente in 2003 met Joop Munsterman het herstelplan 'FC Twente in de steigers'. De karakters van de zeer ambitieuze Munsterman en de voorzichtige Plageman verschilden echter zodanig, dat er in de loop der jaren steeds meer spanningen ontstonden tussen de twee. Plageman besloot daarop in 2006 te vertrekken uit de Grolsch Veste. Tijdens zijn werkzame leven schopte Plageman het tot topman van de zuivelcoöperatie Coberco, die later zou fuseren met FrieslandCampina.

FC Twente speelt zondag tijdens het uitduel bij Ajax met rouwbanden.