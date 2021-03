Oud-speler FC Twente Brinkman technisch directeur op Gibraltar: ‘Amateurclubs in Nederland hebben meer middelen’

Er zijn op dit moment slechtere plekken om te vertoeven dan het meest zuidelijke puntje van het Europese vaste land. Bennie Brinkman heeft net het ontbijt achter de rug, in de zon bij een graad of 21. Wat het allemaal nog prettiger maakt, is dat dat gewoon kan in de buitenlucht, op een terras. Na maanden van lockdown is de Operatie Vrijheid, zoals de regering het noemt, begonnen. De cafés op Gibraltar zijn weer open en sinds afgelopen weekend is de avondklok opgeheven.