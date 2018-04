Oussama Assaidi kan Ellery Cairo uit de boeken werken bij FC Twente

Bij Vitesse verloor Twente drie van de laatste vier edities, terwijl het in de jaren daarvoor vaak succesvol was in Arnhem. Vitesse beleeft een wisselvallig seizoen. De Arnhemmers incasseerden al 45 treffers. De laatste keer dat Vitesse meer tegendoelpunten in de Eredivisie te verwerken kreeg was in het seizoen 2013/14 (49 goals).

Mount & Linssen

Aan FC Twente is het zondag de taak om Mason Mount niet in zijn spel te laten komen. Van alle middenvelders staat Mason Mount zowel qua schoten (45) als gecreëerde kansen (48) tweede in de Eredivisie in 2018, in beide gevallen achter Hakim Ziyech. Daarnaast moeten de Enschedeërs oppassen voor Bryan Linssen. Met veertien goals en vijf assists is de oud-Heraclied bezig aan zijn meest productieve seizoen. Hij is zelfs direct betrokken bij meer treffers dan in zijn twee voorgaande seizoenen bij elkaar.

Sittardia

Het contrast tussen het huidige FC Twente en de ploeg van vorig seizoen is enorm. Slechts één keer eerder werd een club achttiende in de Eredivisie, nadat de ploeg in het voorgaande seizoen in het linkerrijtje eindigde. Dat was Sittardia (7e in 1966/67).

Volledig scherm Dennis Rommedahl strandt op Ellery Cairo en doelman Sander Boschker tijdens de Johan Cruijff Schaal in 2001. © ANP

Cairo

Oussama Assaidi is op dit moment clubtopscorer van Twente met zes goals. Het negatieve record voor de clubtopscorer bij de Tukkers in een Eredivisieseizoen is zes (Bosman, Sumiala & Van Halst in 1997/98, De Gier in 2001/02). Het laatste seizoen waarin de topscorer van Twente minder dan tien doelpunten maakte was 2002/2003, toen Ellery Cairo zes keer scoorde.