Oussama Assaidi voelde z'n tenen niet meer: 'Ik was net een ijsklontje'

Fans FC Twente trotseren kou in Alkmaar: 'Pas in de tweede helft begon het echt koud te worden'

28 februari ALKMAAR - De KNVB maakte zich woensdagmorgen geen zorgen. Pas als de gevoelstemperatuur onder de -15 dook zou er niet worden gevoetbald in Alkmaar en Rotterdam. De gevoelstemperatuur dook echter flink onder de -17 bij AZ - FC Twente, waardoor het bibberen was voor de supporters in het AFAS-stadion, ook voor de 1100 fans van FC Twente in het uitvak.