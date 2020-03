Over twee weken begint de alles-of-nietsserie voor FC Twente

analyse Iedereen ligt onder vuur bij de altijd lava spuwende vulkaan FC Twente

6 maart ENSCHEDE - Bij FC Twente broeit er altijd wel iets. Altijd is er gedoe, altijd is er reuring om iets of iemand bij de Enschedese club, die in dat weerbarstige klimaat overeind probeert te blijven in de eredivisie.