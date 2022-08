Overal is er paniek, maar de TD van FC Twente had net zo goed een verlofdag kunnen nemen

Relaxte dag

Hoe anders is dat bij zijn collega Jan Streuer, die te midden van alle gekte om hem heen, gerust een vrije dag had kunnen opnemen. Waar bij Ajax de paniek is toegeslagen, FC Utrecht met al die nieuwelingen op zoek moet naar meer kleedruimte, PSV geen idee heeft of Gakpo er zaterdag in De Grolsch Veste bij is, Go Ahead Eagles nog minimaal twee spelers zoekt, Fortuna Turkse geldbronnen aan het aanboren is en ze bij Heracles oude elftalfoto’s aan het bekijken zijn, wie er nog te benaderen is, is het in Enschede stil. Stilte voor de storm? Nee. FC Twente is klaar. Dat heeft Streuer al meerdere keren veelvuldig aangegeven en daar veranderen vier blessures op het laatste moment niets aan.