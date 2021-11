Paul van der Kraan keert per direct terug als directeur bij FC Twente

De keus Van der Kraan terug te vragen is volgens de voorzitter van de raad van commissarissen Dennis Schipper, logisch. „Paul heeft zich bewezen, heeft geen inwerkperiode nodig en kan gelijk leveren”, zegt hij.

Van der Kraan is de tijdelijke opvolger van Jan-Willem Brüggenwirth, die twee weken geleden na een dienstverband van amper vier maanden aan de kant werd gezet. Brüggenwirth was de opvolger Van der Kraan, die twee jaar lang de scepter zwaaide bij FC Twente en vanaf 1 september met pensioen ging. Wel bleef hij in de eerste periode aan als adviseur voor het nieuwe Diekman-complex in Enschede. Daar stopte hij onlangs mee.

Nooit meer fulltime

Van der Kraan zei bij zijn afscheidsverhaal in De Twentsche Courant Tubantia dat hij nooit meer terug zou keren in een fulltime functie in het voetbal. Tegelijkertijd gaf hij ook aan dat het afscheid van FC Twente hem zwaar viel. Na een loopbaan van dertig jaar in het voetbal was FC Twente de club die hem het meest had geraakt, zo gaf hij aan.

Meteen aan de slag

Het personeel van de club is dinsdagmorgen op de hoogte gebracht van de terugkeer van ‘de oude directeur’. Dat was geen al te grote verrassing meer, want zijn naam zong vanaf het moment dat Brüggenwirth vertrok al rond. Dat Van der Kraan meteen aan de slag gaat, heeft te maken met de impasse waarin de club onder zijn voorganger verkeerde en de sluimerende onvrede binnen bepaalde geledingen. Van der Kraan wordt gezien als iemand die op korte termijn de rijen weer kan sluiten. Nu de functie van algemeen directeur voor het komende half jaar is ingevuld, wil FC Twente in alle rust op zoek naar een definitieve oplossing. In de zomer van 2022 moet de nieuwe roerganger voor de komende jaren er staan.

