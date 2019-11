Paul Verhaegh houdt gemengde gevoelens over na nederlaag tegen AZ

Verhaegh maakte woensdag in het bekerduel tegen De Treffers zijn officiële rentree. Maar dat was, met alle respect, maar een uurtje tegen amateurs. Zaterdag was andere koek, AZ-uit, een topploeg in Nederland. „Ik ben blij dat ik weer heb gespeeld, en fysiek heb ik nergens last. Al hebben we met z’n veel moeten lopen.”

Man minder

Dat kwam mede omdat FC Twente 72 minuten lang een man minder op het veld had staan na de rode kaart voor doelman Joël Drommel. „Dat was een vervelend moment, omdat we in die fase eindelijk wat controle hadden en wat beter in de wedstrijd kwamen”, vond Verhaegh, die zijn handen vol had aan de beweeglijke Idrissi.

‘Niet uit elkaar gevallen’