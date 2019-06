Paul Verhaegh naar FC Twente

Grolsch Veste en Polman Stadion vanaf seizoen 2020/2021 rookvrij

9:20 ENSCHEDE/ALMELO - Vanaf het seizoen 2020/2021 mag er niet meer gerookt worden in de Grolsch Veste en het Polman Stadion. Alle stadions in de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie moeten dan rookvrij zijn. Dat is het doel van het nieuw opgerichte platform rookvrijestadions.nl, opgezet door beide divisies, in samenwerking met alle 34 betaald voetbalclubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds).