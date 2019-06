Paul Verhaegh zet handtekening bij FC Twente

Politie zet streep door uitgelekt oefenduel FC Twente

19:12 ENSCHEDE - FC Twente wilde op zaterdag 13 juli achter gesloten deuren oefenen tegen de kersverse Tweede Bundesligaclub Vfl Osnabrück, maar de politie heeft een streep door die ontmoeting gehaald. Reden daarvoor is dat de wedstrijd in Duitsland is uitgelekt.