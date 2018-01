Pechvogel Vuckic: 'Het wordt tijd dat ik de club ga helpen'

SAN PEDRO DEL PINATAR - Hij was een tijdje van de radar verdwenen, maar Haris Vuckic (25) is eindelijk terug op het veld bij FC Twente. In San Pedro Del Pinatar beleefde hij zijn herstart. De zoveelste, dat wel.

Wie Haris Vuckic zoekt op internet, wordt geconfronteerd met een waslijst aan blessures. Zie hier het medisch dossier van een voetballer van glas. En dan staan allerlei kleine kwetsuren er niet eens bij:

2010

Enkelblessure, 61 dagen uitgeschakeld.

2012

Knieblessure, 41 dagen uitgeschakeld.

2013

Kruisband gescheurd, 224 dagen uitgeschakeld.

2017

Bovenbeenblessure, 20 dagen uitgeschakeld.

2017

Ingescheurde pees in de voet, 89 dagen uitgeschakeld.

Echo

Op de vijfde januari 2018, in een winderig La Manga, is dat lijstje voor hem niet meer dan een echo uit het verleden. Dit is de dag dat hij voor het eerst sinds de derby tegen Heracles weer van de partij is bij FC Twente. En meteen als basisspeler, ook dat nog. Vuckic straalt, Vuckic lacht. Het lichaam voelt na een paar Spaanse dagen goed aan. "Ik mag toch hopen, dat ik nu alle ellende voor de rest van mijn loopbaan wel heb gehad", zegt hij.

Volledig scherm Technisch directeur Jan van Halst in gesprek met Haris Vuckic. © Marcel ter Bals

Domme pech

Vuckic oogt allerminst fragiel, en hij is ook geen speler die de duels schuwt, waardoor je in de praktijk juist vaak tegen blessures oploopt. Bij zijn rentree tegen VfB Stuttgart zie je geen speler aan het werk, die wordt geremd. Aan de buitenkant heeft hij het lichaam van een topsporter. Groot, gespierd. Maar hoe komt het dan, dat uitgerekend hij zo vaak wordt geveld? Dat het noodlot nooit eens een deurtje verder gaat, maar zo vaak zijn lichaam treft? Vuckic heeft het zichzelf ook al zo vaak afgevraagd. "Ik rook niet, ik drink niet, ik ga nooit uit, ik leef voor het voetbal, train hard en heb er alles voor over. Ik houd het maar op domme pech. Iets anders kan ik er niet van maken."

Volledig scherm Haris Vuckic verlaat voor de zoveelste keer het veld, in de voorbereiding tegen Everton. © Getty Images

Frisse omgeving

''De voorbije maanden waren zo enorm frustrerend'', vervolgt hij. ''Ik wilde helemaal opnieuw beginnen, en dan krijg ik zo'n rare voetblessure, waar niemand wat aan kon doen."

Volledig scherm Haris Vuckic aan de bal in duel met Andreas Beck van VfB Stuttgart. © Marcel ter Bals

Stuwende kracht

Zou z'n lichaam dan nu eindelijk voldoende gehard en gestaald zijn? Voelt de zon van San Pedro Del Pinatar voor hem als het heilige bronwater van Lourdes? De Vuckic die tegen Heracles de stuwende kracht was van FC Twente. Die voorop ging in de strijd en dominant en bepalend was. Die Vuckic kunnen ze in Enschede de komende maanden heel goed gebruiken.