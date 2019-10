Peddemors (17) uit Enschede trots op basisdebuut in Champions League

ENSCHEDE - Voor de 17-jarige Ella Peddemors uit Enschede was het woensdag een bijzondere avond. De oud-speelster van CVV Sparta maakte in de thuiswedstrijd tegen Wolfsburg haar basisdebuut in de Champions League.

Na een eerder basisdebuut in zowel de Eredivisie als de Eredivisie Cup kon er woensdag ook een vinkje achter die van de Champions League. Mede door een lichte blessure bij de ervaren Maud Roetgering verscheen Peddemors tegen Wolfsburg aan de aftrap. ‘‘Het was echt heel mooi, de trainer sprak vertrouwen in mij uit en vertelde me dat ik mocht beginnen. Rechtsback is niet mijn favoriete positie, ik speel het liefst op het middenveld. Maar als je tegen een topclub als Wolfsburg op het hoogste platform mag spelen, kun je alleen maar blij zijn.’’

Ella Peddemors was woensdag met 17 jaar veruit de jongste speelster op het veld.

‘Valt iets te halen’

Peddemors werkte een aantal stevige duels af. Toch bleef ze aardig op de been. Ze moest als verdedigster een vroege tegengoal incasseren, maar daar bleef het bij. ‘‘In de rust hadden we het gevoel van ‘hier valt iets te halen’. Er zat meer in. Maar jammer genoeg scoorden we niet. Gelukkig pakt Daphne (Van Domselaar, pen.) nog een penalty. Dat gaf ons vertrouwen voor de laatste minuten.’’

Speelster uit 2002

Trainer Tommy Stroot is trots op zijn pupil: ‘‘Bij Wolfsburg fronsten ze vooraf de wenkbrauwen toen ze zagen dat een speelster uit 2002 bij ons in de basis stond. Maar Ella heeft het echt goed gedaan. Dit willen we, talentvolle meiden een podium bieden om zich op het hoogste niveau te ontwikkelen. Of dit voorlopig de laatste keer is dat we Champions League hebben gespeeld? Dat weet je niet. Deze ervaringen neemt in elk geval niemand ons meer af.’’