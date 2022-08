Peet Bijen (27) hangt voetbalschoenen aan de wilgen, hielblessure blijft ex-speler FC Twente parten spelen

FC Twente slaagt voor laatste test en wint ruim van Bologna

ENSCHEDE - Het is en blijft maar oefenvoetbal, maar FC Twente zette vrijdagavond tegen het Italiaanse Bologna een uitslag neer die ook in Belgrado opzien zal baren. De laatste test voor het echte werk tegen FK Cukaricki leverde in het zonovergoten Enschede een 4-1 zege op. Wat daarbij het meest opviel was de glansrol voor Gijs Smal, die voor rust in alle vier treffers een aandeel had.

29 juli