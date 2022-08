Peet Bijen (27) stopt door blessure per direct met voetbal: ‘Het ging niet meer’

Bijen vertelt zijn verhaal rustig, kalm en zonder emotie. „Ik heb dit natuurlijk al een tijdje zien aankomen”, zegt hij. „Ik heb met mensen in mijn omgeving en mezelf een tijdje geleden de afspraak gemaakt, dat ik er een half jaar alles aan wilde doen om terug te keren. Dat heb ik gedaan. Wat dat betreft kan ik mezelf helemaal niets kwalijk nemen. Maar ik merkte in de voorbije weken dat ik steeds meer moeite had om me op te laden voor de revalidatietrainingen. En dan komt het moment dat je je gaat voorbereiden op het einde, dat je eerlijk tegen jezelf moet zijn. Ik kon het gewoon niet meer opbrengen. Daarom is dit het beste besluit. Het ging niet meer.”