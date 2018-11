Peet Bijen: ‘Je voelt je verschrikkelijk alleen in zo'n tweede helft’

Bijen kon zo snel na het duel nog niet aangeven wat er allemaal misging tegen de talenten van Ajax. ,,Dat is iets voor later deze week“, aldus de Hengeloër. FC Twente kwam snel op voorsprong tegen Ajax. Na rust scoorde Bijen zelf snel de aansluitingstreffer, maar daarna zakte de thuisploeg als een kaartenhuis in elkaar. FC Twente leed een geflatteerde nederlaag, want Jong Ajax liet het na om de score hoger op te voeren. ,,Natuurlijk mag dit niet gebeuren. Het is enorm pijnlijk. Je voelt je verschrikkelijk alleen in zo'n tweede helft. We probeerden het nog met lange ballen op Jari Oosterwijk. Daardoor stonden we achterin met drie man, waardoor je nog meer alleen staat.“