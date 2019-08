Peet Bijen: ‘Nog nooit zoveel stil gestaan in een wedstrijd’

Voer voor discussie blijft de VAR altijd geven, maar in alle hoeken van Nederland begint men te wennen aan de Video Assistant Referee. Voor spelers en fans van FC Twente is dat anders. Vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie was een doelpunt nog gewoon een doelpunt en duurde een wedstrijd niet veel langer dan negentig minuten. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Voor ons is de VAR helemaal nieuw. Vorige week tegen PSV is die niet gebruikt”, kan Bijen zich herinneren.

Ritme

Wat de Hengeloër vindt van de VAR, die zaterdag vier keer een beslissing nam en nóg vaker contact had met de scheidsrechter? ,,Het spel ligt telkens stil. Dat is gek, omdat je telkens op adem kunt komen. Ik sprak er met Charlison Benschop over, die gaf aan dat zulke momenten vaker voor gaan komen. De VAR werkte deze wedstrijd in ons voordeel, dan hoor je mij niet klagen. Ik kan me goed voorstellen dat als je in een ritme zit, dat het vervelend is”, aldus Bijen.

Grip

En daar slaat Bijen de spijker op zijn kop, want FC Twente bracht in eerste instantie weinig terecht in Groningen. Het was wachten op een doelpunt van Groningen, dat FC Twente bij vlagen zelfs wegspeelde. ,,We speelden veel te groot. Uiteindelijk kregen we iets meer grip en kwamen we er ook gevaarlijk uit.”

Stevig

Het echt breekpunt was natuurlijk het twopack rode kaarten dat de thuisclub in een tijdbestek van vijf minuten kreeg. ,,Tuurlijk helpt dat. Bij de eerste rode kaart twijfelde ik, bij de tweede niet. Mike kwam er stevig in met al geel op zak. Het geeft een fijn gevoel, maar het kan ook tegen je werken. De rust kwam op een goed moment, want daardoor konden we alles neerzetten.”

Bevrijdend