Peet Bijen schiet FC Twente naar zege in Volendam

FC Twente speelde een uitstekende eerste helft. De ploeg speelde in een 4-4-2-formatie en daar voelde het zicht goed in. Het team van Marino Pusic kreeg de betere kansen en werd daar vlak voor rust voor beloond. Wout Brama schoot schitterend raak met links. Na tien minuten spelen viel de doelman van Volendam al geblesseerd uit. Hij kwam in botsing met Rafik Zehknini en liep een flinke wond in zijn gezicht op.

Na rust zocht FC Twente naar de tweede treffer van de avond. De ploeg was stukken beter dan Volendam, maar speelde net iets te slordig om grote kansen te creëren. Daardoor bleef de thuisploeg in de wedstrijd. Boy Deul kreeg enkele grote kansen en zijn derde kans betekende de 1-1 na zwak verdedigen. FC Twente probeerde daarna nog de 1-2 te maken. Volendam kreeg een rode kaart via Baly, die de doorgebroken Boere onderuit haalde. Uit de toegekende vrije trap schoot Peet Bijen prachtig raak. Een treffer die tot grote vreugde zorgde in het stadion in Volendam, waar ongeveer net zoveel fans van Twente als van Volendam waren.