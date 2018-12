Pelupessy is populair in Sheffield: ‘Joey, can I have a picture?’

Receptionist Aydan Cotton (23) zag Joey Pelupessy in januari een paar keer voorbijkomen in Jurys Inn, een hotel in het centrum van Sheffield. De voetballer uit Nijverdal had net de overstap gemaakt van Heracles naar Sheffield Wednesday en logeerde in het hotel. Cotton heeft een seizoenskaart, maar herkende de aanwinst nog niet. Nu valt hij nog net niet flauw als de middenvelder onverwacht voor zijn neus staat. "I love Joey", zegt de supporter. "Hij is erg populair hier."