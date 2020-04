Perez en N’Kufo lagen elkaar privé niet, op het veld waren ze een match

terug naar 2010ENSCHEDE - Blaise N’Kufo liet zich eens ontvallen dat hij met één speler in het kampioensteam van FC Twente niet overweg kon. Hij had het over Kenneth Perez, die andere ervaren man in de kleedkamer. „Ik heb dat minder zo ervaren”, zegt Perez tien jaar later.