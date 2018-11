Peter Niemeyer als stagiair terug bij FC Twente

de ballen verstand ‘Voordeel dat FC Twente in het stadion van AZ kan spelen’

23 november ENSCHEDE - Clubwatchers Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde kijken terug en blikken vooruit op de wedstrijden van Heracles Almelo en FC Twente en bespreken de actualiteit in de rubriek De Ballen Verstand. Deze week bij FC Twente: de ploeg treft twee Jong-ploegen in een week. Hoe lastig is dat? En bij Heracles: brokkelt het imago van de club af door de hele soap rondom de kunstgrasdiscussie, of valt dat allemaal wel mee?