Plaats vijf: dat is even slikken voor FC Twente

Na afloop klonken er harde vreugdekreten in de uitkleedkamer, aan de kant van FC Twente was de stemming na het verlies bedrukt. Het had er in gezeten, de thuisploeg had zoveel kansen gekregen. De tweede helft werd door de Tukkers gedomineerd, maar door een blunder van Ricardinho in de eerste helft en de goal van Jaroslav Navratil, moest de ploeg uit Enschede de tweede nederlaag op rij incasseren. Bovendien is het gat met Go Ahead zes punten geworden en vindt FC Twente zichzelf terug op de vijfde plek. Dat is even slikken.