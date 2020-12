Pleguezuelo (23) woont met zijn ouders in Hengelo: ‘Het is heerlijk om weer zoon te zijn’

Wissel topscorer Danilo symbolisch voor verloren avond FC Twente

28 november ENSCHEDE - Als je na iets meer dan een uur spelen de topscorer van de eredivisie wisselt tegen RKC, dan is de eerste gedachte van degene die wedstrijd niet live ziet: de buit is binnen voor FC Twente. Hoe anders was de realiteit vrijdagavond.