Pleguezuelo staat eindelijk op zijn plek: openbaring bij FC Twente

De laatste keer dat FC Twente in drie opeenvolgende duels geen goals incasseerde voor eigen publiek was in 2012. Dat zegt wel iets over de defensieve prestatie. Voor de winterstop was de defensie van de Tukkers een vergiet. Het regende kansen en goals voor de tegenpartij.

Maar in 2020 voelt doelman Joël Drommel zich niet meer alleen als er gerepareerd moet worden. Eén van de veranderingen is de komst van rechtsback Giovanni Troupée, die voor een half jaar is gehuurd van FC Utrecht. Maar de grootste verandering is de positie van Julio Pleguezuelo. De Spanjaard kwam in de zomer over van Arsenal. Door de blessure van Paul Verhaegh moest de staf op zoek naar een andere vleugelverdediger en in de meeste wedstrijden kwam de leiding uit bij Pleguezuelo. Maar Pleguezuelo voelde zich zichtbaar niet op zijn plek, had moeite met positie kiezen en werd daardoor regelmatig verrast als er weer een tegenstander uit zijn rug kwam. Na een half jaar FC Twente vroegen velen zich af wat technisch directeur Ted van Leeuwen had bezield om deze speler uit Engeland weg te halen.

Openbaring in 2020

Maar zie: diezelfde speler is tot dusverre een openbaring nu hij in de tweede seizoenshelft op de plek is neergezet waarvoor hij is gehaald: in het hart van de defensie. De nog maar 23-jarige verdediger is helemaal opgebloeid en ontpopt zich steeds meer tot een leider in en buiten het veld. Het kind van Mallorca is een winnaar, die geen duel schuwt en daarnaast durft hij ook in te dribbelen en het veld over te steken. Aan zijn zijde is inmiddels ook Peet Bijen een heel andere verdediger dan voor de winterstop.

Pleguezuelo kwam tegen AZ tot meer uitverdedigende acties (11) dan iedere andere speler tijdens de wedstrijd en was de speler met het hoogste percentage gewonnen duels: 76,9%. Het veelgeroemde aanvalstrio van AZ Calvin Stengs, Myron Boadu en Oussama Idrissi kwam tot geen enkel schot en geen gecreëerde kans in het treffen met FC Twente, dat na de winter in vijf duels slechts drie goals tegen kreeg. Naast AZ, kwamen ook FC Groningen en Sparta niet tot scoren in Enschede. Sterker nog: ze kregen ook nauwelijks een kans.