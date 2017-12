Precies 2 jaar geleden maakte ex-FC Twentespeler deze wereldgoal

ENSCHEDE - Het is tweede kerstdag, oftewel Boxing Day. Voor voetbalfans betekent dat maar één ding: een dag lang genieten van Engels voetbal. Een enkele Tukker smaakte in het verleden het genoegen in actie te komen op de mooiste voetbaldag van het jaar aan de andere kant van de Noordzee.

Nijverdaller Collins John namens Fulham, Karim El Ahmadi uit Enschede bij Aston Villa; beiden maakten de voor Nederlanders vreemde traditie mee: spelen tijdens de feestdagen. De Tukkers beleefden wisselende successen in Engeland. Maar het zijn andere spelers met een Twentse link die in het verleden uitblonken op de mooiste voetbaldag van het jaar aan de andere kant van de Noordzee.

Spaarzaam hoogtepunt Ruiz

Veel fans van FC Twente vroegen zich op 31 augustus 2011, op de laatste dag van de transfermarkt, af wat hun sterspeler Bryan Ruiz moest bij Fulham. Vlak voor het verstrijken van de transferdeadline namen de Londenaren - destijds al bepaald geen hoogvliegers in de Premier League en tegenwoordig zelfs actief op het tweede niveau - de Costaricaan over.

Een succes werd het verblijf van Ruiz in Londen nooit. Scoorde hij in Enschede nog aan de lopende band, in Engeland kwam 'De Wezel' in vier jaar tijd tot 97 duels en slechts twaalf treffers.

Op Boxing Day in 2011 beleefde Ruiz echter een spaarzaam hoogtepunt. Uit bij Chelsea, in de west London derby, troefde hij tegenstander Ashley Cole af en bereidde hij een doelpunt van Clint Dempsey voor. Het betekende de 1-1 eindstand, waarbij het team van Ruiz als morele winnaar van het veld stapte. De knuffelbeer van FC Twente was voor even één van de helden van Fulham.



Magische Martina

Een speler die in zijn periode bij FC Twente juist niet bepaald bekend stond om zijn scorend vermogen, is Cuco Martina. Maar precies een jaar geleden maakte hij één van de mooiste doelpunten van het seizoen in de Premier League.

In de thuiswedstrijd van zijn nieuwe club Southampton nam de rechtsback een afgeslagen voorzet in één keer op de buitenkant van zijn rechterschoen. De bal draaide met een extreme curve om twee verdedigers van Arsenal, een medespeler én doelman Petr Cech heen.

Het doelpunt riep herinneringen op aan de legendarische treffer die Roberto Carlos ooit maakte in een interland tegen Frankrijk, met dien verstande dat de Braziliaan mocht aanleggen voor een vrije trap en met links uithaalde.

Martina's magische moment betekende de openingstreffer in een duel dat de thuisploeg uiteindelijk met liefst 4-0 won. Het was nota bene zijn eerste basisplaats bij Southampton en Martina werd en passant de eerste speler uit Curaçao die scoorde in de Premier League. Bekijk zijn treffer hier. (Artikel gaat verder onder de video)

Dit jaar nog Tukkers in actie?

Diezelfde Martina is één van de weinige voetballers met een link met de regio Twente die deze dinsdag in de basis wordt verwacht bij een ploeg in de Premier League. Hij gaat met zijn huidige club Everton op bezoek bij West Bromwich Albion (16.00 uur). Daar ontbreekt ex-FC Twentespeler Nacer Chadli.

Behalve Martina maken Ragnar Klavan (Liverpool, ex-Heracles Almelo) en Dusan Tadic (Southampton, ex-FC Twente) kans op speeltijd. Tadic gaat met zijn ploeg op bezoek bij het Tottenham Hotspur van andere oud-eredivisiespelers als Davinson Sánchez, Jan Vertonghen en Christian Eriksen (13.30 uur), de ploeg van de Est Klavan speelt om 18.30 uur thuis tegen het Swansea City van onder meer Luciano Narsingh.