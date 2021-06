Primeur FC Twente: club strikt Duitse stersponsor

FC Twente snakt naar het einde en wacht een krachttoer in de zomer

14 mei WAALWIJK - FC Twente en ADO Den Haag mogen zondag op de slotdag van het seizoen in een onderling duel uitmaken wie de slechtste ploeg van de tweede seizoenhelft is. Zo treurig is het dus gesteld met de Tukkers na weer een zwakke voorstelling, dit keer bij RKC (2-1 verlies).