Problemen moederbedrijf: met Sinterklaas op de stoep sluit FC Twente per direct de fanshops

Daardoor kan er op dit moment - met Sinterklaas op de stoel en Kerstmis voor de deur - niet meer worden geleverd. FC Twente speelt in het merk Mayba dat valt onder de Nederlandse tak van Elite. FC Twente zegt in een persbericht „het uitermate vervelend te vinden, zeker in deze periode van het jaar.” De club wil verder niet op de zaak ingaan, maar laat wel weten dat men er alles aan doet om zo snel mogelijk weer open te gaan. FC Twente is volledig verrast door de ontwikkelingen in Engeland. Onder de Engelse tak valt onder meer het bekende merk Hummel, dat bij veel amateurclubs wordt gedragen.

Dat FC Twente in 2019 met deze groep in zee ging had vooral een financiële reden. De club was door de deal verzekerd van een vast percentage per jaar, ongeacht hoe goed of slecht de verkoop was. FC Twente tekende destijds een vijfjarig contract op het gebied van teamwear en merchandising. Het is nog onduidelijk hoe het verder gaat.