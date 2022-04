Profcontract bij FC Twente voor jeugdspeelsters Kroese (Losser) en Te Brake (Groenlo)

Kroese (17), die komende week met Oranje onder 17 deelneemt aan het EK, speelt sinds twee seizoenen in het beloftenteam van FC Twente Vrouwen. Daarvoor speelde ze bij Losser en Achilles ’12. In het voorjaar van 2021 maakte ze haar debuut in het eerste elftal. Inmiddels speelde ze al acht wedstrijden voor FC Twente Vrouwen

Te Brake (19) stapt ook over uit het beloftenteam naar FC Twente Vrouwen. Zij maakte begin januari, in de thuiswedstrijd tegen Excelsior, haar officiële debuut voor FC Twente Vrouwen. Te Brake speelde voor haar komst naar FC Twente in de jeugd van Grol.

Jong talent

Technisch Manager René Roord is blij met de doorstroming van de twee speelsters van eigen bodem. „Fieke is een talentvolle aanvalster. Ze scoort makkelijk in ons beloftenelftal en bij nationaal onder 17 en is een speelster uit onze eigen jeugdopleiding. Wij hebben goede verwachtingen dat zij zich vanaf komend seizoen in onze eerste selectie verder gaat ontwikkelen, een kans die ze absoluut verdiend heeft.”

Over Sophie te Brake: ”Sophie is een goede verdedigster die op meerdere posities inzetbaar is en een mooie trap heeft. In ons beloftenelftal heeft ze zich niet alleen als voetbalster ontwikkelt, maar ook als leidster binnen het team. Ze heeft deze kans in de eerste selectie dik verdiend.”