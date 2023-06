Programma eredivisie bekend: derby tussen Heracles en FC Twente op 22 oktober

De eerste derby tussen Heracles en FC Twente in het nieuwe seizoen van de eredivisie is op zondag 22 oktober. Het duel in Almelo begint om 14.30 uur. Dat staat in het concept van het competitieprogramma dat de KNVB woensdagochtend bekend heeft gemaakt.

Het duel in Enschede staat vastgesteld voor speelronde 27 (30 of 31 maart). Die datum wordt in een later stadium bekendgemaakt

FC Twente

FC Twente begint het nieuwe seizoen op zondag 13 augustus (16.45 uur) met het uitduel bij Almere City. Die ploeg promoveerde afgelopen jaargang naar de eredivisie.

De ploeg van Joseph Oosting treft op zondag 17 september Ajax. Een week later staat het duel met de voormalige ploeg van Oosting op de rol: FC Twente moet dan naar Waalwijk voor het duel met RKC. Op die dag staat ook de Klassieker op het programma: Ajax - Feyenoord.

De eerste Twentse derby in het seizoen 2023-2024 wordt gespeeld in Almelo. Het duel op zondag 22 oktober begint om 14.30 uur. Op zondag 29 oktober krijgt FC Twente landskampioen Feyenoord op bezoek (aanvang 12.15 uur). Die dag staat ook de topper PSV-Ajax op het programma. De Enschedeërs krijgen op zaterdag 25 november PSV op bezoek (18.45 uur).

De eerste wedstrijd van FC Twente in 2024 is op zaterdag 13 januari, thuis tegen AZ. Op zondag 28 januari moeten de Enschedeërs naar de Kuip. Het duel tegen Feyenoord begint om 14.30 uur.

In speelronde 26 (15-17 maart) staat het uitduel bij PSV op het programma. Een week later is de Twentse derby in Enschede (30-31 maart). In speelronde 30 (12-14 april) moeten de Enschedeërs naar Amsterdam. De laatste competitiewedstrijd van het seizoen is voor FC Twente een uitduel tegen PEC Zwolle.

Heracles

Heracles treft bij de terugkeer op het hoogste niveau meteen een pittige tegenstander. De Almeloërs trappen op zaterdag 12 augustus (20.00 uur) de competitie af tegen Ajax. Op zondag 1 oktober krijgt Heracles PEC Zwolle, afgelopen seizoen de grote concurrent in de strijd om de titel van de Keuken Kampioen Divisie, op bezoek. Op zondag 22 oktober is zoals gemeld de eerste Twentse derby van het seizoen op Erve Asito, aanvang 14.30 uur. Op zaterdag 4 november krijgt Heracles PSV op bezoek (21.00 uur). Op zondag 17 december komt landskampioen Feyenoord naar Almelo (aanvang 14.30 uur).

Ajax komt op zaterdag 27 januari naar Erve Asito (21.00 uur). In speelronde 22 (16-18 februari) moeten de Almeloërs naar Eindhoven en in speelronde 25 (8-10 maart) naar de Kuip. In speelronde 27 moet de ploeg van trainer John Lammers naar De Grolsch Veste.

De laatste competitiewedstrijd van het seizoen, op zondag 19 mei, speelt Heracles thuis, tegen Fortuna Sittard.

Exacte data laatste ronden

Het programma is slechts tot in maart bekend. Dit komt omdat het nog niet bekend is welke Nederlandse clubs op dat moment nog actief zijn in Europa. De exacte speelmomenten van de laatste maanden van het seizoen worden dus nog in een later stadium bekend, al is al wel duidelijk in welk weekend de wedstrijden worden afgewerkt. Zo kunnen voetbalfans zich nu alvast verheugen op de 29ste speelronde van het seizoen. In het weekend van 5 tot en met 7 april staan de duels Feyenoord - Ajax en PSV - AZ gepland.

In tegenstelling tot afgelopen seizoen worden de play-offs om Europees voetbal komend seizoen over één duel beslist. De halve finales en de finale van de strijd om het laatste Europese ticket kent dus geen return. De play-offs voor promotie blijven wel over twee duels gaan.

Overzicht overige belangrijke duels

Zondag 24 september: Ajax - Feyenoord (14.30 uur)

Zondag 8 oktober: Ajax - AZ (14.30 uur)

Zondag 29 oktober: PSV - Ajax (14.30 uur)

Zondag 3 december: Feyenoord - PSV (12.15 uur)

Zondag 12 november: Feyenoord - AZ (16.45 uur)

Zondag 17 december: AZ - PSV (20.00 uur)

Zaterdag 3 februari: Ajax - PSV (20.00 uur)