Pröpper had het bij ESPN al over het duel tegen Feyenoord, maar die uitslag maakt voor het Europese ticket niets meer uit

ENSCHEDE - FC Twente-aanvoerder Robin Pröpper werd na afloop van het duel tegen FC Groningen (3-0 winst) geïnterviewd door ESPN. Tijdens dat gesprek keek hij al vooruit naar het duel van zondag, tegen Feyenoord. Dan zou zijn ploeg vol aan de bak moeten om het Europese ticket zeker te stellen. Maar een paar minuten later was dat toch al binnen.

Concurrent AZ stond op het moment van het interview nog met 2-1 voor bij FC Utrecht. Het verschil tussen beide ploegen zou daardoor twee punten blijven. Waardoor de beslissing tijdens de laatste speelronde zou vallen. Maar op het moment dat het interview was afgelopen, maakte FC Utrecht gelijk (2-2). Daardoor is het verschil vier punten geworden. Oftewel: de ploeg van Ron Jans is niet meer te achterhalen door de Alkmaarders.

De FC Twente-spelers liepen na het duel tegen FC Groningen wat bedremmeld over het veld, in afwachting op het eindsignaal bij FC Utrecht - AZ. Spits Ricky van Wolfswinkel volgde de laatste minuten van die wedstrijd op zijn telefoon. Opeens kreeg hij een pushmelding dat FC Utrecht op gelijke hoogte was gekomen. De gelijkmaker had hij nog niet op zijn telefoon kunnen zien, door de vertraging in de beelden. Pröpper: „Ricky begon opeens als een gek te rennen. Maar ik durfde er nog niet achteraan te gaan, omdat ik de goal nog niet had gezien. En misschien zou de VAR de goal nog terugdraaien. Maar toen begon iedereen te rennen en ontplofte het stadion. Toen was het wel duidelijk.”

Grapje

FC Twente-trainer Ron Jans was op dat moment al in de kleedkamer. Hij zag niets van de slotfase van FC Utrecht - AZ. Op een gegeven moment kreeg ook elftalleider Bart Bruins een melding over de gelijkmaker van Utrecht. Jans: „Iedereen werd gek op dat moment. Ik maakte toen het grapje dat de goal door de VAR was afgekeurd.”

Michel Vlap was ondertussen niet van het veld te slaan. Hij dronk alle door de fans aangeboden biertjes vrolijk op. Terwijl de overige spelers al lang in de kleedkamer waren, vierde hij het behalen van Europees voetbal met supporters op het veld.