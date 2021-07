Pröpper is niet de eerste en zeker ook niet de laatste die naar de rivaal vertrekt

Hoe gevoelig de overgang van Pröpper ook is, niets kan op tegen de sentimenten die loskomen bij de aanstaande transfer van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax. Berghuis heeft inmiddels al een ander telefoonnummer moeten nemen. Van Feyenoord ga je niet naar Ajax, zo is de heilige overtuiging in Rotterdam. En al helemaal niet als je de aanvoerder bent en de beste speler. De bij FC Twente opgeleide Berghuis denkt daar zelf wat anders over en dus is hij vanaf nu de gebeten hond in en rond De Kuip.