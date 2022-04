‘PSV heeft de beste vorm te pakken, maar dat hebben wij met FC Twente ook’

Een vroege finale: FC Twente Vrou­wen-Ajax is de kraker van het bekertoer­nooi

ENSCHEDE - Het is een vroege eindstrijd. FC Twente Vrouwen en Ajax zijn de beste teams van Nederland, maar ze komen elkaar in het bekertoernooi in de kwartfinale al tegen. Woensdag om 19.30 uur op Het Diekman is het alles of niks.

9 maart