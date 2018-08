Pusic blijft ambitieus, maar roept vooral op tot realisme

ENSCHEDE - FC Twente-trainer Marino Pusic blijft ambitieus, maar roept voor de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen vooral op tot realisme. „Sparta is favoriet, maar wij gaan er alles aan doen om te winnen.”

Sparta heeft de bestaande selectie versterkt, dat is bij Twente niet aan de orde. „Wij beginnen op nul”, zegt Pusic een dag voor het eerste duel in de eerste divisie. „Als club en als selectie.” Hij wil er maar mee zeggen: „Sparta doen we niet zomaar even.”

De voorbereiding mag er dan op zitten, voor FC Twente begint die eigenlijk pas. De laatste weken en zelfs dagen zijn er nog een reeks nieuwe spelers bij gekomen. „Mijn gevoel bij de jongens is heel goed, maar het kost veel tijd om alles in te passen”, laat de trainer weten.

Ted van Leeuwen

Als hij terugblikt op de laatste weken, kan Pusic niet anders dan constateren dat het tumultueus was. Tijdens de eerste training beschikte hij maar over een handjevol spelers. „Ik blijf daar niet in hangen, we moeten dealen met de situatie, Maar ik zag wel dat mijn baas Ted van Leeuwen met handen en voeten gebonden was.”

De trainer vindt dat de tijd om hoog van de toren te blazen voorbij is. „Alle mensen zouden hier realistisch moeten denken en handelen, zonder onze ambitie en wilskracht te verliezen. Vier jaar geleden is het huis ingestort, dat moeten we opnieuw opbouwen.”

Fikse vertraging