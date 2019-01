Pusic gaat geen spelers sparen tegen Willem II

ENSCHEDE - Rafael Ramos en Alexander Laukart keren woensdagavond terug in de selectie van FC Twente. Het tweetal was geblesseerd en kwam in 2019 nog niet in actie. Twente speelt in de eigen Grolsch Veste de kwartfinale van de KNVB-beker tegen eredivisionist Willem II.

Trainer Marino Pusic wil nog niet zeggen wie de vervanger wordt van de geblesseerde Rafik Zekhnini. De Noorse linkerspits viel vrijdag tegen Jong FC Utrecht uit met een hamstringblessure. De verwachting is dat hij tijden uit de roulatie is. Dylan George nam de plek in van Zekhnini, maar dat werd geen succes.

De rest van de basis wijkt niet af van het elftal dat tegen Jong Utrecht begon. ,,De competitie heeft onze prioriteit, maar we spelen thuis en kunnen een plek in de halve finales verdienen. Dan ga ik geen spelers sparen", zegt Pusic. Voor Ulrich Bapoh komt het duel tegen Willem II nog te vroeg.

De oefenmeester denkt dat het wegvallen van Zekhnini vrijdag de reden was, dat het elftal na een goed begin ver terugviel. ,,Ik had het gevoel dat er een soort van schrikreactie bij de spelers was. Ze zagen ook wel, dat dit een blessure was met gevolgen.”