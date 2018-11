Pusic heeft nog een wereld te winnen met FC Twente

Pak teletekstpagina 830 erbij en je zou de schouders op kunnen halen. Plek vijf op de ranglijst en slechts drie punten achter de koploper: op het eerste oog is er niet zoveel aan de hand bij FC Twente. Toch overheerst op dit moment in alle geledingen het chagrijn, omdat het spel in de meeste wedstrijden ondermaats is. Hoe is het mogelijk dat je met dit voetbal nog zo hoog kunt staan, zo is een veel gehoorde opmerking in en rond de club. Er wordt op verschillende plekken flink wat af gemopperd. De kritiek groeit, niet alleen op de spelers, maar ook op trainer Marino Pusic. Zo wordt hem door de buitenwacht onder meer verweten dat hij te lang aan spelers als Ramos, Ricardinho en Hölscher vasthoudt of heeft vastgehouden. En: dat het elftal, op een paar uitzonderingen na, niet goed speelt dit seizoen en ook geen verbetering toont.