Pusic: kampioen, maar niet goed genoeg voor de volgende stap

FC Twente met Van der Heyden in het hart van de defensie

3 mei ENSCHEDE - FC Twente heeft vrijdag tegen Cambuur op papier één centrale verdediger in de opstelling staan: Peet Bijen. De kans is groot dat middenvelder Jelle van der Heyden voor het eerst in zijn loopbaan de plek in het hart van de defensie inneemt.