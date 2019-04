Pusic over uithaal richting club en media: ‘Had ik niet moeten doen'

Maria wil niet wachten op kampioens­feest en vertrekt bij FC Twente

9:55 ENSCHEDE - Zijn rol was al geruime tijd uitgespeeld, maar de timing blijft opvallend. Op de dag dat FC Twente de titel in de eerste divisie kan binnenhalen, is Michael Maria plotseling vertrokken bij de club. De linkspoot heeft een contract getekend in de Verenigde Staten bij Charlotte Independence, een club op het tweede niveau.