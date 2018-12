Pusic spaart geen spelers voor bekerduel

Hake en Pusic: een wereld van verschil

15 december LEEUWARDEN - Marino Pusic en René Hake werkten iets meer dan een jaar geleden nog dagelijks met elkaar samen. Toen Hake bij FC Twente werd ontslagen, nam zijn assistent Pusic het even over. Vrijdagavond in Leeuwarden stonden de twee tegenover elkaar. Pusic won. Oftewel, Twente versloeg Cambuur (1-0).