Pusic twijfelde geen moment toen hem gevraagd werd het over te nemen

Van Halst heeft geen spijt van aanstelling Verbeek: 'maar uitkomst was slecht'

11:30 Jan van Halst heeft geen spijt dat hij de ontslagen trainer Gertjan Verbeek heeft aangesteld: ,,Op z’n Twents gezegd: Ik wil een koe niet in de kont kijken, achteraf is makkelijk praten. Hij paste in het profiel. Iedereen was positief. De uitkomst was helaas slecht.'' Dat Van Halst er op aangekeken wordt en zijn rol als technisch directeur kwijt is, begrijpt hij. ,,Ik ben verantwoordelijk.’’