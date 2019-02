Pusic vindt niet dat Twente penalty’s kado krijgt

Afgelopen maandag tegen Jong PSV was er weer discussie. Bij PSV vonden ze dat ze recht hadden op een penalty na een overtreding van Michaël Maria. Die werd niet gegeven. Later in het duel kreeg Twente wel een strafschop, die overigens terecht was. „Aan het eind van het seizoen heeft iedereen onder de streep gekregen waar hij recht op heeft”, vindt Pusic.

„Ze kunnen het wel hebben over de penalty’s die we krijgen, of tegen hadden moeten krijgen, maar ik hoor heel weinig mensen over de strafschoppen die we verdienden, maar niet kregen. Dat zijn er ook heel wat geweest dit seizoen. Ik kan me bijvoorbeeld heel wat onbestrafte handsballen herinneren. Neem de wedstrijd bij Almere City. Daar ging het na afloop vooral over de strafschop die Almere had moeten krijgen, maar er wordt door Almere twee keer hands gemaakt. Dat sneeuwt dan onder alle commotie voor het gemak even onder.”