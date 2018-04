Pusic ziet houvast voor laatste vijf duels: 'Dit is het optimale'

VENLO – Hij vond het vertoonde spel een houvast voor de resterende vijf wedstrijden. “Een ploeg die onderin staat en zoveel meegemaakt heeft, speelt hier zeer gedisciplineerd, geeft bijna niets weg en creëert een aantal mogelijkheden. Dat is het optimale. Daar kunnen we mee vooruit”, aldus FC Twente-trainer Marino Pusic.

FC Twente hield slechts een punt over aan het bezoek bij VVV-Venlo en blijft daardoor hekkensluiter. Alleen dat stemde Pusic, die zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer beleefde sinds het ontslag van Gertjan Verbeek, tot ontevredenheid.

Quote Gezien de fase waarin we ons bevinden, de week die achter ons ligt en de korte voorbereiding, ben ik blij met veel elementen die ik heb gezien Marino Pusic, trainer FC Twente

“We kwamen voor drie punten. Daar hebben we ook naar gespeeld”, zei Pusic voor de camera’s van Fox Sports. “We hebben ook een aantal mogelijkheden gecreëerd, terwijl we op twee afstandsschoten na niets hebben weggegeven. Organisatorisch stonden we prima. We hadden meer verdiend.”

Oordeel

De onrustige week van FC Twente, neemt Pusic in zijn oordeel mee. “We pakken maar één punt, maar gezien de fase waarin we ons bevinden, de week die achter ons ligt en het korte tijdstip waarmee we ons konden voorbereiden, ben ik blij met veel elementen die ik heb gezien”, aldus de trainer.

Tevredenheid

“De keeper heeft hun er doorheen gesleept”, vervolgde Pusic. “Dat zegt ook iets over ons: Dat we vooruit hebben gevoetbald. Er is ook een gevoel van tevredenheid over de wijze waarop we dit hebben aangepakt. Het zag er prima uit. We waren dominant in een aantal aspecten, we creëerden en waren op zoek naar de opening.”