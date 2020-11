Queensy Menig is hersteld van corona en kan weer spelen

Menig is tot dusverre de enige speler van FC Twente die getroffen is door corona. De linkerspits had verder nauwelijks klachten en kan ook zonder problemen de training hervatten. Voor zijn positieve test verkeerde Menig in een goede vorm.

De revalidatie van Jayden Oosterwolde verloopt ook voorspoedig. De linksback training alweer buiten. Trainer Ron Jans sprak voor het weekend de verwachting uit dat hij een week of twee uit de roulatie zou zijn. Dat betekent dat het duel van zaterdag tegen Ajax nog te vroeg voor hem komt.